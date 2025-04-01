Составлен портрет типичного должника по кредитам в России

Должниками чаще становятся мужчины 35−40 лет.
Среднестатистическим должником по кредитам в России оказался мужчина 30−45 лет, без постоянного дохода, жилья и автомобиля. Об этом рассказал директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.
«Мы подготовили приблизительный портрет должника. Это мужчина 30−45 лет, который не имеет периодического дохода, который не имеет транспортного средства, в основном не имеет жилого помещения», — рассказал Аристов на заседании комитета Совета Федерации, его слова приводит ТАСС.
Аристов описал типичный портрет должника как женатого человека с одним ребенком, который использует мобильную связь, но не имеет документа, подтверждающего его личность за пределами Российской Федерации. Следовательно, никакие ограничения на выезд за границу для него не применимы.
Эксперт подчеркнул роль микрофинансовых организаций как особенно травмирующих финансовых институтов для граждан и акцентировал важность повышения финансовой грамотности среди населения. Он выразил мнение о том, что без ответственного отношения к своим финансам со стороны граждан улучшение законодательства будет малоэффективным.