США готовы упростить экспорт оружия: вот что задумал Трамп

Сейчас Вашингтон должен получать разрешение Конгресса на передачу боеприпасов другому государству. Это касается поставок на сумму от 14 миллионов долларов. Кроме того, Соединенные Штаты должны обратиться к Конгрессу, если планируют отправить иностранному государству любую другую продукцию военного назначения. Сюда относятся, в том числе, и услуги такого характера. В этом случае их сумма должна превышать 50 миллионов долларов для запроса согласия от Конгресса.