Американский лидер Дональд Трамп намерен издать указ, позволяющий смягчить правила передачи оружия производства США в другие страны. Действующая администрация Вашингтона может подписать документ уже в ближайшие дни, сообщает Reuters.
Сейчас Вашингтон должен получать разрешение Конгресса на передачу боеприпасов другому государству. Это касается поставок на сумму от 14 миллионов долларов. Кроме того, Соединенные Штаты должны обратиться к Конгрессу, если планируют отправить иностранному государству любую другую продукцию военного назначения. Сюда относятся, в том числе, и услуги такого характера. В этом случае их сумма должна превышать 50 миллионов долларов для запроса согласия от Конгресса.
Администрация рассматривает возможность смягчения соответствующих норм. Власти США планируют упростить процедуру согласования с Конгрессом продажи американского вооружения.
Кремль, между тем, передал Белому дому перечень по нарушениям Украиной моратория на удары по энергетической инфраструктуре. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, это докажет, чего на самом деле стоят слова украинской власти.