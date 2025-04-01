Как ухаживать за кожей вокруг глаз: советы врача

Ранее сайт «Страсти» рассказали, почему появляются синяки под глазами. Медики уверяют: синева напрямую зависит от пигментированного участка кожи. Убрать их можно при помощи отбеливания витамином С и арбутином. Вторая причина: кожа вокруг глаз слишком тонкая, под ней происходит венозный застой, нарушено кровоснабжение. Третья причина: глазная грыжа на нижнем веке, в результате которой мешки под глазами нарушают венозный отток крови.