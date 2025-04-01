Как ухаживать за кожей вокруг глаз: советы врача

Кожа вокруг глаз требует особого ухода, так как она более нежная и уязвима к внешним факторам. Как правильно ухаживать за кожей вокруг глаз, сообщает издание «РИАМО» со ссылкой на врача-дерматовенеролога Анну Булавину.
— Важно защищать кожу от ультрафиолетового излучения, используя крем с SPF и солнцезащитные очки. Для поддержания тонуса кожи век полезно использовать средства с антиоксидантами, пептидами, коллагеном, — говорится в опубликованном сообщении.
Уточняется, что для этой зоны лица также важно избегать каких-либо агрессивных воздействий.
Ранее сайт «Страсти» рассказали, почему появляются синяки под глазами. Медики уверяют: синева напрямую зависит от пигментированного участка кожи. Убрать их можно при помощи отбеливания витамином С и арбутином. Вторая причина: кожа вокруг глаз слишком тонкая, под ней происходит венозный застой, нарушено кровоснабжение. Третья причина: глазная грыжа на нижнем веке, в результате которой мешки под глазами нарушают венозный отток крови.