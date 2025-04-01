TNI: Подлодки проекта 636.3 расширят возможности ТОФ России

Дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3, известные как «Черные дыры» из-за своей низкой заметности, значительно увеличат потенциал Тихоокеанского флота России. Это мнение высказано в статье американского издания The National Interest (TNI).
Корабли проекта 636.3, которые на Западе именуются Kilo II, обладают высокой акустической скрытностью, большой дальностью поражения и современным вооружением. Эти характеристики делают их эффективными в современных условиях ведения войны.
Тихоокеанский флот уже получил пять подводных лодок данного проекта, а шестая находится на стадии испытаний. Корабли оснащены крылатыми ракетами семейства «Калибр».
Ранее сообщалось, что дизельные подводные лодки Приморской флотилии Тихоокеанского флота (ТОФ) завершили плановые учения в Японском море, в ходе которых отрабатывали элементы встречного боя и методы уклонения от торпедных атак.