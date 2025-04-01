Врач перечислил самые вредные для сердца привычки

Ранее 360.ru сообщил, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует ограничить употребление соли, жирного и жареного. Важно избавиться от лишнего веса и поддерживать его на нужном уровне. А вот спорт только укрепит сердечно-сосудистую систему и повысит уровень выносливости сердца. Подходящие виды спорта: плавание, спортивная ходьба, гимнастика, езда на велосипедах или лыжах.