Врач перечислил самые вредные для сердца привычки

Вредные привычки могут оказать пагубное влияние на здоровье сердца и сосудов. В результате состояние пациентов ухудшается на столько, что им может потребоваться операция, об этом сообщила в разговоре с изданием Lenta.ru сердечно-сосудистый хирург, флеболог Тахир Ярахмедов.
— Курение, малоподвижный образ жизни, хронический стресс, злоупотребление алкоголем, — самые распространенные вредные привычки, которые пагубно влияют на здоровье сердца и сосудов, — считает медик.
Среди факторов риска он назвал также повышенный уровень плохого холестерина, длительную гипертонию, плохо скомпенсированный сахарный диабет и возраст.
Ранее 360.ru сообщил, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует ограничить употребление соли, жирного и жареного. Важно избавиться от лишнего веса и поддерживать его на нужном уровне. А вот спорт только укрепит сердечно-сосудистую систему и повысит уровень выносливости сердца. Подходящие виды спорта: плавание, спортивная ходьба, гимнастика, езда на велосипедах или лыжах.
Для сосудов и сердца важны омега-3 жирные кислоты. Их можно получить из продуктов питания. В первую очередь — из рыбы и льняного масла, передает телеканал «Царьград».