Элементарно вот вам: новый сериал о Шерлоке выйдет в России раньше США

Едва ли новая экранизация вечной классики сможет, несмотря на оригинальный сценарий, изменить расклад сил в столь любимой британцами «шерлокиаде». Тем более что на пятки релизу наступает как минимум еще одна экранизация, но на сей раз о приключениях Холмса в Индии, где он встречает свою индийскую дочку Шер. С другой стороны, у сериала «Шерлок и дочь» есть одно важнейшее преимущество как минимум в России. Мы вряд ли узнаем, как «Амедиатеке» удалось не только приобрести американский сериал из топа ожиданий, но еще и выпустить его за две недели до США. Но не оценить этот факт трудно, а Холмса у нас точно любят не меньше, чем в Америке и смотреть на Тьюлиса в новой роли будут со всей строгостью, — но и с любовью тоже.