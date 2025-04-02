Элементарно вот вам: новый сериал о Шерлоке выйдет в России раньше США

В России 3 апреля стартует официальный показ американского сериала «Шерлок и дочь», который на родине начнет выходить только 16 апреля. В главной роли — звезда «Гарри Поттера», каннский лауреат, один из самых известных британских артистов Дэвид Тьюлис. Режиссером выступил Брин Хиггинс, работавший над «Черным зеркалом». Первое впечатление от сериала: такого Шерлока Холмса мы еще не видели. Остальное — в разборе «Известий».
О чем сериал «Шерлок и дочь».
Несмотря на скромный производственный бюджет, что обычно для сериалов популярного американского телеканала The CW, у авторов получилось собрать внушительные команду и ансамбль. Шоураннером выступил Джеймс Дафф, которого знают по криминальной драме «Особо тяжкие преступления», режиссером назначили Брина Хиггинса («Расследования авиакатастроф», «Черное зеркало», «Лондонский госпиталь»), на главную роль пригласили легендарного Дэвида Тьюлиса. Именно он стал главным украшением сериала, во многом, конечно, благодаря нестандартному подходу к изображению самого известного в массовой культуре детектива с Бэйкер-стрит, 221-Б. В помощь ему выделили коренную американку и потомка племени лакота Блю Хант, которая пыталась спасти своей игрой «Новых мутантов» в 2020 году, но всё равно не справилась (да и кто бы справился?).
Фото: Albion Television.
«Известия» ознакомились с первой половиной сезона — четырьмя эпизодами из восьми доступных. Новый «Шерлок» — сериал провокационный и не лишенный шарма. Основную ставку режиссер сделал на смелую интерпретацию Холмса, ведь в исполнении Тьюлиса британский сыщик получился самым конфликтным мизантропом из всех возможных: отторгающим, грубым, бессердечным. Там, где у Бенедикта Камбербэтча были «чертоги разума» и сухая калькуляция, у Тьюлиса — желание выбить собеседника из зоны комфорта, а лучше — довести его до слез. Холмс безжалостно манипулирует людьми, унижает их, провоцирует, и это далеко не всегда связано с раскрытием преступлений. Просто ему это действительно нравится.
В первой же сцене сериала Холмс жестко допрашивает ребенка сразу после похищения, а затем грубо срывает ленту с его запястья. Следующая сцена — отчитывает новую экономку (вместо миссис Хадсон) за то, что она варила яйцо дольше, чем ровно 4 минуты и 12 секунд, как того требует его бытовой регламент. Чуть позднее, к середине сезона, Холмс раскрывает свою эмпатическую сторону, но к обаянию чудаков Василия Ливанова или Дауни-младшего играющий его Тьюлис не только не стремится, но даже как будто полемизирует с ними. Его Холмс постоянно твердит: «Грубостью добьешься больше, чем добротой». И действительно верит в это.
Фото: Albion Television.
Интригу авторы сериала придумали сами, без обращения к Конану Дойлу. Доктора Уотсона и экономку Хадсон похитили, к делу причастен международный криминальный синдикат «Красная нить». На помощь лондонскому коллеге спешит Амелия Рохас, называющая себя его дочерью и обладающая подозрительно схожим набором навыков в борьбе с криминалитетом — она и сыщик, и боец, и изобретатель. При этом режиссер Хиггинс всё же верен чувству меры и не превращает Амелию в очередную Мэри Сью, мастера на все руки, как уже было в случае с дилогией «Энола Холмс» о талантливой сестре-суфражистке.
Надо ли смотреть «Шерлок и дочь».
Главная проблема сериала «Шерлок и дочь» — бюджет. Создатели, очевидно, экономили на всем, начиная с компьютерной графики и заканчивая актерами за пределами двух титульных протагонистов из названия. В роли легендарного Джеймса Мориарти фигурирует практически ноунейм — австралийский актер Джо Клочек, известный лишь по ремейку «Детей кукурузы» 2020 года. Как итог — профессору выделили лишь одну серию за весь сезон (согласно официальным титрам).
Фото: Albion Television.
Скудны флешбэки, они же умозрительные прогулки по воспоминаниям с целью воссоздания всех действий преступников в нужной последовательности. Каждый новый фильм или сериал привносил в эту канву что-то свое, но шоу Джеймса Даффа ограничилось стандартными подписями в витиеватом стиле из книг Конан-Дойля, которые должны передавать дух литературного первоисточника. Но не передают, потому что между сериалом и книгой намеренно создана дистанция.
Оставим в стороне детективный сюжет: его можно будет оценить после окончания стартового сезона, первые эпизоды скорее намечают интригу. Другое дело — отношения главных героев. Сначала они даются как едкий социальный комментарий на тему боевого феминизма в конце XIX века (действие происходит в Лондоне 1896 года), но быстро захлебываются в подчинительных отношениях джедая и падавана, когда персонаж Тьюлиса забирает себе полный контроль над действиями коренной американки.
Каким бы невыносимым ни был Холмс, он всё равно влюбляет в себя зрителя, таков парадокс этого героя. Он и сам не прочь полюбоваться своими достижениями, в одной из сцен он буквально говорит помощнице-дочери: «Слушай и помалкивай, тогда сможешь однажды рассказать детям, что училась у великого Шерлока Холмса». В ответ он получает пощечину, но зрители уже восхищены и покорены.
Фото: Albion Television.
Холмс выписан Тьюлисом совершенно по системе Станиславского, от него невозможно оторваться. А вот самому сериалу не хватает концептуальной цельности. Можно любить или не любить комикс-версию с Дауни-младшим, эксцентричную комедию «Холмс & Ватсон» или элегантно-лиричный «Мистер Холмс» с Иэном Маккелленом, но везде все элементы бережно подогнаны друг к другу.
Здесь же введены новые персонажи вроде мистера и миссис Халлиган, инспекторов Булливанта и Уитлока, бандита Кларенса Халфпенни в исполнении саксофониста Коджо Камары — но все они ощущаются как герои-функции без должной глубины и проработки, словно нанятые в шоу по договору ГПХ.
Впрочем, и сам Тьюлис постепенно может начать раздражать: он будто пытается представить своего персонажа на подмостках Альберт-Холла — излишняя театральность и чопорность не соответствуют тональности сериала и ансамбля. Тьюлис великолепен, но сериал не всегда заслуживает такой игры. Остается смотреть только на него и быть за это вознагражденными. Так, за первую половину сезона мы увидим несколько не важных для сюжета, но обязательных для эго героя перевоплощений в натуральных фриков: например, в медиума, который за скромную плату позволяет доверчивым лондонцам общаться с мертвыми в специальном «доме смерти».
Фото: Albion Television.
Едва ли новая экранизация вечной классики сможет, несмотря на оригинальный сценарий, изменить расклад сил в столь любимой британцами «шерлокиаде». Тем более что на пятки релизу наступает как минимум еще одна экранизация, но на сей раз о приключениях Холмса в Индии, где он встречает свою индийскую дочку Шер. С другой стороны, у сериала «Шерлок и дочь» есть одно важнейшее преимущество как минимум в России. Мы вряд ли узнаем, как «Амедиатеке» удалось не только приобрести американский сериал из топа ожиданий, но еще и выпустить его за две недели до США. Но не оценить этот факт трудно, а Холмса у нас точно любят не меньше, чем в Америке и смотреть на Тьюлиса в новой роли будут со всей строгостью, — но и с любовью тоже.