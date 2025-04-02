Что можно и нельзя делать в день Фотиньи 2 апреля, который называют Колодезница

Православная церковь 2 апреля вспоминает святую Фотину. В народе принято отмечать день Фотиньи. Вместе с тем существует еще одно название — Фотинья Колодезница. Оно связано с тем, что 2 апреля с особым уважением относятся к колодезной воде.