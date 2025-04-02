Что можно и нельзя делать в день Фотиньи 2 апреля, который называют Колодезница

Православная церковь 2 апреля вспоминает святую Фотину. В народе принято отмечать день Фотиньи. Вместе с тем существует еще одно название — Фотинья Колодезница. Оно связано с тем, что 2 апреля с особым уважением относятся к колодезной воде.
Что нельзя делать 2 апреля.
Запрещено пересчитывать деньги. Подобное может обернуться финансовыми сложностями. В названную дату старались не ругаться у колодцев. Считалось, что это может испортить воду. А еще не принято резать кур.
Что можно делать 2 апреля.
По традиции, 2 апреля было принято умываться колодезной водой, чтобы избавиться от болезней. Все дело в том, что в названный день она обладала целительной силой.
Согласно приметам, на холодное лето указывают птицы, которые вьют гнезда на солнечной стороне. К слову, синие облака на небе предсказывают теплую, но дождливую погоду.
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Кстати, мама пропавшего под Барановичами десятилетнего мальчика раскрыла подробности его исчезновения: «Повернул в другую сторону, упал в яму, переночевал в поле, звал на помощь».
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