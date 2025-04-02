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Что можно и нельзя делать в день Фотиньи 2 апреля, который называют Колодезница

Собрали приметы и запреты на 2 апреля, когда отмечают день Фотиньи.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 2 апреля вспоминает святую Фотину. В народе принято отмечать день Фотиньи. Вместе с тем существует еще одно название — Фотинья Колодезница. Оно связано с тем, что 2 апреля с особым уважением относятся к колодезной воде.

Что нельзя делать 2 апреля.

Запрещено пересчитывать деньги. Подобное может обернуться финансовыми сложностями. В названную дату старались не ругаться у колодцев. Считалось, что это может испортить воду. А еще не принято резать кур.

Что можно делать 2 апреля.

По традиции, 2 апреля было принято умываться колодезной водой, чтобы избавиться от болезней. Все дело в том, что в названный день она обладала целительной силой.

Согласно приметам, на холодное лето указывают птицы, которые вьют гнезда на солнечной стороне. К слову, синие облака на небе предсказывают теплую, но дождливую погоду.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал, каким окажется апрель 2025 года в Беларуси: «Настоящая весна наступает».

Кстати, мама пропавшего под Барановичами десятилетнего мальчика раскрыла подробности его исчезновения: «Повернул в другую сторону, упал в яму, переночевал в поле, звал на помощь».

А еще мы узнали, что изменилось в Беларуси с 1 апреля 2025 года: вырастет арендная величина, большие выходные, базовый тариф и другие важные новшества мобильных операторов.