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Психолог развеяла миф о том, что большие деньги приносят много счастья

Психолог Никишина: высокий уровень дохода не защитит от депрессии.

Источник: Комсомольская правда

Богатые тоже плачут — эта расхожая фраза абсолютно подтверждается исследованиями. Об этом заявила в разговоре с «Газетой.Ru» доктор психологических наук Вера Никишина.

— Есть связь между уровнем дохода и уровнем риска, даже страха потерять эти доходы и сместиться на более низкие позиции в социальной иерархии владеющих. Это тоже не про счастье, а скорее про стресс и тревожность. Поэтому говорить о том, что высокий уровень дохода делает людей счастливее точно нельзя, — объяснила специалист.

Ранее «Известия» сообщили, что, если длительное время у человека плохое настроение, если его беспокоит бессонница, апатия или нежелание что-то делать, даже встать с кровати, присутствуют грусть, злость, агрессия и прочие негативные эмоциональные состояния, то речь может идти о депрессии.

Не стоит думать, что депрессии подвержены лишь молодые люди. Каждый второй человек старше 60 лет отмечал у себя вышеперечисленные признаки, передает телеканал «Царьград».