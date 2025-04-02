Психолог развеяла миф о том, что большие деньги приносят много счастья

— Есть связь между уровнем дохода и уровнем риска, даже страха потерять эти доходы и сместиться на более низкие позиции в социальной иерархии владеющих. Это тоже не про счастье, а скорее про стресс и тревожность. Поэтому говорить о том, что высокий уровень дохода делает людей счастливее точно нельзя, — объяснила специалист.