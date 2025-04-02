Календарь на 2 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

В VIII веке сарацины регулярно нападали на окрестности Иерусалима. Однажды, конце Великого поста захватчики совершили набег на лавру преподобного Саввы Освященного. Они хотели разграбить святое место, но монахи дали им жесткий отпор. 13 послушников погибли в этом сражении. Всего через несколько дней сарацины вернулись в монастырь в еще большем количестве. Они убили часть священников, а часть подвергли пыткам, стремясь выведать, где находятся пожертвования верующих. Однако никто из монахов, в том числе и святой Иоанн, ничего им не сказал. Захватчики казнили монахов. Всего вместе со святыми в лавре погибло 18 человек.