В центре — кадры: актер Максим Матвеев появится в продолжении «Красного шелка»

Главные релизы на военную тему, премьера которых состоится в год 80-летия Победы, — «Почтарь» и «Есть только МиГ». Первый выйдет в прокат в преддверии праздника 9 мая — 24 апреля. Главную роль исполнил Александр Петров. Его герой работает почтальоном в небольшом городе в тылу. Он получает одну за другой похоронки и как умеет пытается защитить женщин, отпустивших на фронт мужей, отцов и сыновей, от плохих новостей. Но долго это продолжаться не может, и вскоре он оказывается под пристальным вниманием военного ведомства.