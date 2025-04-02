В центре — кадры: актер Максим Матвеев появится в продолжении «Красного шелка»

В Москве 1 апреля стартовали Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес». В течение трех дней на площадке «Синема Парк Мосфильм» проходят презентации и показы фильмов ведущих кинопрокатных компаний РФ и СНГ. Одной из первых главные будущие релизы показала «НМГ Кинопрокат». В числе прочих анонсирована в 2026 году премьера полнометражного фильма «Король и Шут. Навсегда». Еще публика увидела эксклюзивные кадры из «Буратино» и тизер продолжения детектива «Красный шелк». В последнем проекте вместе с Милошем Биковичем сыграет Максим Матвеев. Подробнее обо всех ожидаемых киноновинках — в материале «Известий».
«Черный шелк» анонсировали на «Российском кинобизнесе» 2025.
Выбор места проведения международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес» кажется самым логичным. «Синема Парк» располагается на территории студии «Мосфильм», где были сняли многие картины, ставшие классикой. Сегодня по соседству — на площадке киноконцертного комплекса — говорят о проектах будущего. Форум объединил 1200 представителей индустрии из России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Турции и Узбекистана. С 1 по 3 апреля в его рамках пройдут рынок проектов «#Поиск», деловая программа и презентации фильмов ведущих кинопрокатных компаний РФ и СНГ.
Одним из первых проекты представила компания «НМГ Кинопрокат», сразу подарив публике громкую новость — российско-китайский детектив «Красный шелк» получит продолжение. В первом фильме, премьера которого состоялась в феврале 2025 года, главным местом действия стал транссибирский экспресс в конце 20-х годов прошлого века. Где-то в купе спрятаны секретные документы, которые имеют особое значение для российско-китайских отношений. Завладеть ими пытаются иностранные разведчики, скрывающиеся под маской обычных пассажиров.
На презентации показали тизер продолжения, которое получило название «Черный шелк» и обещает стать еще более захватывающим. Теперь героям предстоит перехватить груз на огромном лайнере, иначе может начаться мировая война. Режиссерское кресло вновь займет Андрей Волгин. К своим ролям вернутся Милош Бикович, Елена Подкаминская, Глеб Калюжный, Чжэн Ханьи. Присоединится к команде и актер Максим Матвеев в роли молодого Рихарда Зорге.
Какие фильмы о Великой Отечественной войне выйдут в год 80-летия Победы.
Главные релизы на военную тему, премьера которых состоится в год 80-летия Победы, — «Почтарь» и «Есть только МиГ». Первый выйдет в прокат в преддверии праздника 9 мая — 24 апреля. Главную роль исполнил Александр Петров. Его герой работает почтальоном в небольшом городе в тылу. Он получает одну за другой похоронки и как умеет пытается защитить женщин, отпустивших на фронт мужей, отцов и сыновей, от плохих новостей. Но долго это продолжаться не может, и вскоре он оказывается под пристальным вниманием военного ведомства.
Военная комедия «Есть только МиГ» выйдет в кинотеатрах 27 ноября. Действие разворачивается в 1944 году. После воздушного боя летчика Ивана Поливанова назначают начальником аэродрома — на самом деле бутафорского, созданного для отвлечения внимания гитлеровцев, о чем сам герой не подозревает. О хитроумном плане он узнает в самый неподходящий момент.
Для съемок были изготовлены макеты самолетов Як-3, МиГ-3, «Мессершмитт-109», а в сценах воздушных боев для максимальной достоверности был задействован большой LED-экран.
«Буратино», «Елки 12» и «Король и Шут. Навсегда».
Провожать 2025 год зрители российских кинотеатров по традиции будут с «Елками». На этот раз — двенадцатыми по счету. Фильм выйдет в широкий прокат 18 декабря. Прошлая серия особенно отличилась участием зарубежного актера — звезды турецких сериалов Бурака Озчивита в роли самого себя. В этот раз создатели обещают вновь удивить кастом.
— Съемки пройдут весной и летом. Планируем в Нижегородской области, скорее всего в Альметьевске — это регионы, которые наиболее вероятны. Может быть, мы расширимся в международную сторону — об этом мы сейчас тоже думаем, ведем переговоры. В прошлом году у нас была международная звезда. Благодаря этому, нам кажется, кассовые сборы сильно выросли. Постараемся удивить кастом, — сказала «Известиям» генеральный продюсер кинокомпании Bazelevs Лада Рустамова.
А пока по-настоящему удивляет каст одного из самых ожидаемых фильмов — «Буратино», с которым зрители начнут 2026 год. Мимику и движения герою подарила Виталия Корниенко, а папу Карло сыграл Александр Яценко. Мальвина — Анастасия Талызина, Пьеро — Степан Белозеров, Артемон — Марк Эйдельштейн, Базилио — Александр Петров, Алиса — Виктория Исакова, Арлекин — Рузиль Минекаев, Карабас — Федор Бондарчук.
Зрителям презентации «НМГ Кинопрокат» сделал подарок — впервые показал трейлер картины. Во избежание утечки зал настоятельно попросили не снимать на телефоны. Судя по увиденному на экране даже короткому ролику, можно уверенно говорить, что «Буратино» — грандиозная красочная работа со стильными персонажами, яркими танцевальными номерами, которая однозначно будет лидером новогоднего проката.
Пока без точной даты «НМГ Кинопрокат» анонсировал в начале 2026 года релиз фэнтези «Король и Шут. Навсегда». До этого о приключениях Горшка и Князя в мире их песен был снят сериал, теперь зрителей ждет полный метр. Героям предстоит спасти сказочную вселенную от злодея Некроманта, имя которого отсылает к одной из композиций рок-группы.
Пореченков охотится за Кологривым, Малков угоняет гелик.
В линейку компании вошли проекты, созданные при участии РЕН ТВ. Это комедия «Беги» с Михаилом Пореченковым и Никитой Кологривым, первые кадры которой заставили зал с профессиональной и требовательной публикой рассмеяться. По сюжету, вору-медвежатнику Саше приходится удирать от хозяина дома, куда он проник, потому что Саша сам стал там свидетелем преступления. Фильм выйдет в прокат 14 августа. Другой проект — криминальная комедия «Геля» о простом дальнобойщике Сане, который решается по заказу угнать «Гелендваген» ради безбедного будущего своей семьи. На экранах — с 11 сентября.
Всего во время двухчасовой презентации компания «НМГ Кинопрокат» анонсировала 17 фильмов. В их числе снова криминальная комедия, но теперь о лихих 90-х, «Где наши деньги». Премьера фильма состоялась на третьем фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в 2024 году, там её признали лучшим фильмом. Широкий зритель сможет увидеть ее в кинотеатрах с 10 апреля. Главные роли исполнили Кузьма Котрелёв («ЮЗЗЗ»), Александр Тарасов («Спайс бойз»), Андрей Максимов («Слово пацана»). Их герои — троица из маленького городка, которая в поисках легких денег грабит банк. Наутро в сводках новостей передают, что хранилище обчистили на 25 млн рублей. Только вот ребята вынесли всего миллион.
Что еще ждать в кино.
Среди других будущих релизов, которые анонсировали на презентации, — романтическое роуд-муви «Туда» с Ириной Старшенбаум и Петром Федоровым в роли пассажирки и таксиста (премьера 15 мая). 12 июня на экраны выйдет «Нейробатя» — герой Дениса Власенко оцифровывает сознание отца, который находится в коме, а теперь поселяется в гаджетах и может общаться с миром. Осенью состоятся релизы приключенческой картины Алексея Чадова «(Не)искусственный интеллект» о первокурснике Жене (Леон Кемстач), который попадает в испытательный образец новой модели робота «Апостол», сказки «Яга на вашу голову» о колдунье, которую отправляют на перевоспитание к мальчику Пете.
Ждут зрителей и мультфильмы — «Геройчики. Незваный гость» (29 мая), вторая часть «Финика» (23 октября), юбилейный выпуск «Три кота», который приурочен к 10-летию франшизы (11 декабря).