Сервис проверки количества сим-карт на «Госуслугах» работает штатно

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Уведомление об обновлении данных сервиса для проверки количества сим-карт появилось на «Госуслугах», передает корреспондент РИА Новости. Согласно данным российских детекторов, сервис работает штатно, сообщений о сбоях нет.
«Данные обновляются, попробуйте зайти позже», — говорится в уведомлении «Госуслуг».
Сервис стал доступен на «Госуслугах» с 1 апреля — с его помощью россияне могут просматривать оформленные личные и корпоративные номера и расторгать ненужные договоры. Пользователь будет получать через личный кабинет на «Госуслугах» уведомления о заключении нового договора на оказание услуг мобильной связи, а также результаты рассмотрения заявления на расторжение действующего договора. Сервис «Сим-карты» также позволяет временно приостановить действие текущего договора на услуги связи, если пользователь с ним не согласен, но сохранить за собой номер телефона — до момента выяснения обстоятельств.
С 1 апреля операторы связи не могут продать сим-карты тем россиянам, на имя которых уже оформлено 20 абонентских номеров. Согласно новым правилам, перед заключением договора на оказание услуг связи оператор должен проверить соблюдение требований к количеству выделенных абонентских номеров, а также достоверность личных данных. С 1 ноября 2025 года операторы будут вправе блокировать лишние сим-карты, зарегистрированные на одно физическое лицо — до этого момента абонентам нужно расторгнуть лишние договоры на оказание услуг связи.