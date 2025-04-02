Сервис проверки количества сим-карт на «Госуслугах» работает штатно

Сервис стал доступен на «Госуслугах» с 1 апреля — с его помощью россияне могут просматривать оформленные личные и корпоративные номера и расторгать ненужные договоры. Пользователь будет получать через личный кабинет на «Госуслугах» уведомления о заключении нового договора на оказание услуг мобильной связи, а также результаты рассмотрения заявления на расторжение действующего договора. Сервис «Сим-карты» также позволяет временно приостановить действие текущего договора на услуги связи, если пользователь с ним не согласен, но сохранить за собой номер телефона — до момента выяснения обстоятельств.