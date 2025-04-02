На роду написано: сколько зарабатывает «родолог», чей учебник семьеведения возмутил РПЦ

Предприятие в коммерческом плане очень успешное. Уже за первое полугодие своей работы оно принесло около 20 миллионов рублей, а за 2023 год фирма на своих курсах заработала уже более 130 миллионов рублей. Бухгалтерская отчётность за прошлый год пока не опубликована, но, кажется, выручка будет ещё больше — в прошлом году количество официально оформленных сотрудников института выросло с 9 до 18 человек. Вероятно, на количество курсов прямо влияет массированная медийная поддержка деятельности Мосуновой.