Врач перечислила порядок действий при укусе клеща

Сезон активности клещей уже начался в Московском регионе из-за теплой погоды. Порядок действий в случае укуса клеща, перечислила в разговоре с изданием «РИАМО» врач-терапевт Ширин Ораева.
— Первым делом нужно вытащить клеща с помощью клещедера, пинцета или петли из нитки. Второй шаг — положить клеща в закрытую емкость и отнести в лабораторию на диагностику. Нелишним будет пройти экстренную иммунопрофилактику, — сказала доктор.
Доктор напомнила, что в лаборатории проведут анализ и определят риск заражения клещевым энцефалитом. При этом насекомое должно быть живым, в противном случае анализ может быть неэффективен.
Заражение клещевым энцефалитом обычно сопровождается повышенной температурой, тошнотой и головной болью. Заниматься самолечением не стоит. Пациент должен сразу же вызвать врача, сообщает 360.ru.
Для защиты от клещей рекомендуется заранее обрабатывать одежду специальными средствами, максимально закрывать тело одеждой, уделяя особое внимание ногам, перед прогулкой в лес надевать сапоги и заправлять брюки в носки. После возвращения с прогулки необходимо тщательно осматривать себя, передает телеканал «Царьград».