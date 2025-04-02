Врач перечислила порядок действий при укусе клеща

— Первым делом нужно вытащить клеща с помощью клещедера, пинцета или петли из нитки. Второй шаг — положить клеща в закрытую емкость и отнести в лабораторию на диагностику. Нелишним будет пройти экстренную иммунопрофилактику, — сказала доктор.