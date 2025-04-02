Правительство Украины одобрило расширение программы набора на контрактную службу для мужчин в возрасте 18−24 лет в Национальную гвардию и пограничные подразделения. Об этом сообщил депутат парламента Алексей Гончаренко*.
Гончаренко отметил, что новый проект по набору контрактников теперь включает не только Вооруженные силы Украины (ВСУ), но и Национальную гвардию и Государственную пограничную службу.
Зеленский ранее подчеркивал, что на Украине будет создано больше бригад, готовых принимать на контрактной основе мужчин, не достигших мобилизационного возраста. Он также указал на необходимость распространения этого опыта на Нацгвардию и пограничные войска.
Также сообщалось, что министерство обороны Украины привлекает молодых людей в армию, показывая, сколько чизбургеров можно приобрести на обещанный Владимиром Зеленским за подписание контракта миллион гривен (24 тысячи долларов).
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.