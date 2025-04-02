В ФССП охарактеризовали классического российского должника по кредитам: «без жилья и машины, но с ребенком»

Такие жители зачастую не могут погасить и взятую ипотеку. Депутаты предложили не рассматривать заявления на банкротство в случае, если причиной является невозможность платить за ипотеку. Дело в таком случае начинать не будут. Однако сам должник может признать себя банкротом.