В ФССП охарактеризовали классического российского должника по кредитам: «без жилья и машины, но с ребенком»

Должники по кредитам совсем не так часто оказываются пенсионерами, как может показаться на первый взгляд. В России подготовили примерный портрет, рассказал директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов в ходе заседания комитета Совфеда.
Он считает, что население страны недостаточно грамотно себя ведет в отношении своих финансов. Многие не способны взять ответственность за собственную судьбу и будущее своей семьи. Это касается, в основном, подчеркивает Дмитрий Аристов, микрозаймов. Типичный должник очень падок на услуги этих структур.
«Мы подготовили приблизительный портрет должника. Это, например, мужчина 30−45 лет, который не имеет периодического дохода, транспортного средства, в основном не имеет жилого помещения, женатый, с одним ребенком, пользуется средствами мобильной связи, не имеет документа, удостоверяющего личность гражданина за пределами РФ», — объяснил Дмитрий Аристов.
Такие жители зачастую не могут погасить и взятую ипотеку. Депутаты предложили не рассматривать заявления на банкротство в случае, если причиной является невозможность платить за ипотеку. Дело в таком случае начинать не будут. Однако сам должник может признать себя банкротом.