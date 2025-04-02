Названы самые выгодные направления для летнего отдыха в 2025 году

Весна в самом разгаре, а значит — самое время планировать летний отдых. Какие направления окажутся самыми выгодными летом 2025 года, рассказала корреспонденту издания Lenta.ru специалист в сфере туризма Любовь Воронина.
— В Турции широкая отельная база и выбор номерного фонда, чтобы насладиться пляжным отдыхом, можно также рассмотреть путешествие в Египет. Также в рамках ограниченного бюджета можно отправиться в Таиланд, — приводит издание слова эксперта.
Она уточнила, что забронировать тур на эти направления можно на семь ночей по цене в среднем от 105 до 135 тысяч рублей на двоих. Стоимость зависит от звездности отеля, системы питания и других условий, подчеркнула она.
Ранее «Известия» рассказали, что востребованностью у россиян в этом году пользуются Объединенные Арабские Эмираты и Италия, также вырос спрос на поездки в Египет, Южную Корею и Китай. В целом число бронирований россиян за границей увеличилось на 20%.
Тем временем, все больше людей выбирают познавательные путешествия, стремясь погрузиться в быт и традиции российских регионов, передает RT. Также активно развивается направление отдыха на свежем воздухе. Сюда входят парки развлечений, загородный банный отдых, активный отдых на базах, контактные зоопарки и другие виды.