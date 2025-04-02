Через две недели магазины начнут переписывать ценники. Какие товары подешевеют и на сколько

— Однако ещё один важный фактор — сроки хранения и динамика спроса, связанная не в последнюю очередь с модой и новизной коллекций. Так что динамика цен по этим группам товаров неравномерна. Ждать резкого удешевления не стоит. Тем более не надо ждать устойчивого снижения цен по большинству групп. Всё будет зависеть от динамики курса и возможных изменений в регулировании импорта (санкционные ограничения на поставки и расчёты). Будут послабления — будет и возможность для устойчивой дезинфляции, — рассказал руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров.