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«Это вам не шуточки»: психолог рассказала, каких острот лучше избегать

Психолог Манцурова посоветовала избегать саркастических и насмешливых шуток.

Источник: Комсомольская правда

В желании пошутить с друзьями или в рабочем коллективе нет ничего плохого, главное делать это так, чтобы смешно было не только вам, но и собеседнику. О том, какие шутки могут обидеть человека и испортить отношения, рассказала в беседе с корреспондентом «РИАМО» педагог-психолог Людмила Манцурова.

— Сарказм или острые, провокационные шутки вряд ли вызовут у кого-то радость, а вот обида, недопонимание и даже разочарование собеседника станут вполне уместной реакцией — уверена эксперт.

Специалист также призвала уважать личные границы окружающих и реагировать на просьбы прекратить шутку.

— Вы несете ответственность за свои высказывания, даже если они звучат в шутливой форме, — подчеркнула психолог.

Ранее сайт «Страсти» рассказал, что манипуляторы зачастую пускают в ход обидные шуточки, пытаясь вызвать жертву на эмоции. А как только жертва начинает закипать, сразу же парирует, что просто пошутили. В результате жертва начинает чувствовать себя виноватой, начинает извиняться. По словам психологов, подобная мягкая форма насилия недопустима, если вас обижают шутки собеседника, то твердо попросите его так больше не делать и не позволяйте переходить границы.