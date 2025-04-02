«Это вам не шуточки»: психолог рассказала, каких острот лучше избегать

В желании пошутить с друзьями или в рабочем коллективе нет ничего плохого, главное делать это так, чтобы смешно было не только вам, но и собеседнику. О том, какие шутки могут обидеть человека и испортить отношения, рассказала в беседе с корреспондентом «РИАМО» педагог-психолог Людмила Манцурова.