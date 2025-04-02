Дерматолог поставила точку в вопросе появления акне

Ранее RT сообщил, что при проблемах с кожей следует исключить из рациона ряд продуктов. Прежде всего, необходимо отказаться от шоколада из-за высокого содержания в нём сахара и жиров. Апельсины, мандарины, лимоны и другие цитрусовые вследствие высокого содержания витамина С также могут стать причиной аллергических реакций с кожными проявлениями.