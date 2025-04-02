Дерматолог поставила точку в вопросе появления акне

Появление акне связывают с разными факторами, но основной из них связан с гормонами. Об этом заявила в разговоре с «РИАМО» врач-дерматовенеролог, косметолог Эльвира Гусейнова.
— Истинная причина акне заключается в генетической предрасположенности и повышенной чувствительности кожи к половым гормонам, — объяснила доктор.
Она отметила, что при этом нельзя исключать факторы риска — к ним относят загрязнение кожи, употребление сахара и молочных продуктов, а также использование комедогенной косметики.
Ранее RT сообщил, что при проблемах с кожей следует исключить из рациона ряд продуктов. Прежде всего, необходимо отказаться от шоколада из-за высокого содержания в нём сахара и жиров. Апельсины, мандарины, лимоны и другие цитрусовые вследствие высокого содержания витамина С также могут стать причиной аллергических реакций с кожными проявлениями.
Кстати, прыщи, в зависимости от характера высыпаний, могут говорить о наличии глистной инвазии, подкожном клеще, гормональных нарушениях. К примеру, нередко причиной появления высыпаний становится повышенная выработка андрогенов, передает телеканал «Царьград».