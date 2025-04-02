«Копится энергия». Когда в Японии ждут мегаземлетрясение, способное погубить 300 тысяч человек

Учёные подчеркнули, что наука пока не в силах точно предсказать дату землетрясения и может только оценить его вероятность в тот или иной промежуток времени. По поводу Нанкайского события сейсмологи видят примерно 80-процентную, то есть очень высокую вероятность крупного события в течение ближайших 30 лет. Это означает, что оно «с одинаковым успехом» может произойти завтра, а может случиться и через десятки лет. При этом полной гарантии, что оно будет в течение этих 30 лет, тоже, естественно, нет.