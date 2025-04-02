«Копится энергия». Когда в Японии ждут мегаземлетрясение, способное погубить 300 тысяч человек

На сегодняшний день сейсмическая обстановка в Японии не вызывает тревоги, заверил Life.ru главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков. Он рассказал, что прогнозы по сейсмической ситуации обновляются каждые полгода.
— Значит, можно считать, что в ближайшие полгода или до июля месяца включительно ничего там не должно произойти, — объяснил доктор физико-математических наук.
Ранее правительство Японии опубликовало расчёты возможных последствий ожидаемого в регионе «мегаземлетрясения». Сообщается, что там ожидают событие магнитудой до 8−9, способное унести до 300 тысяч жизней.
По прогнозам, оно должно произойти в Тихом океане, у южных берегов островов Хонсю и Кюсю. Там расположен Нанкайский подводный жёлоб протяжённостью около 900 километров. Он проходит вдоль границы двух литосферных плит — Евразийской и Филиппинской. При этом вторая «поддвигается», заходит под первую, этот процесс в геологии называют субдукцией. Поверхности плит, естественно, неровные, и в процессе взаимного движения они могут «зацепиться» друг за друга, поведали учёные.
— Там, где встретился зацеп, движение прекращается или сильно замедляется. То есть породы сопротивляются этому движению и начинает накапливаться потенциальная энергия. Рано или поздно она разряжается в виде очередного землетрясения, — разъяснил в свою очередь заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексей Завьялов.
Нанкайский жёлоб считается местом так называемых мегавзбросовых землетрясений. Слово «взброс» здесь обозначает резкое поднятие одного блока земной коры по отношению к другому, это устоявшийся геологический термин, говорят сейсмологи. А вот с приставкой «мега» по отношению к произошедшим Нанкайским событиям, по их мнению, проблема.
Дело в том, что самым крупным в этом регионе считают землетрясение 1946 года. Магнитуда подземных толчков тогда превысила 8. На самом деле мегаземлетрясением называется событие магнитудой от 9, отмечают исследователи. И они считают нечто настолько мощное у берегов Японии маловероятным.
— Чтобы высвободить энергию мегаземлетрясения, нужны специальные условия. Существует представление о том, что в этом районе таких условий просто нет. Нет достаточно протяжённого участка, — предполагает Владимир Кособоков.
Учёные подчеркнули, что наука пока не в силах точно предсказать дату землетрясения и может только оценить его вероятность в тот или иной промежуток времени. По поводу Нанкайского события сейсмологи видят примерно 80-процентную, то есть очень высокую вероятность крупного события в течение ближайших 30 лет. Это означает, что оно «с одинаковым успехом» может произойти завтра, а может случиться и через десятки лет. При этом полной гарантии, что оно будет в течение этих 30 лет, тоже, естественно, нет.