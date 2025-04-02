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«Сам не переобуваюсь и вам не советую»: автоэксперт высказался о смене зимней резине на летнюю

Автоэксперт Ракитин посоветовал москвичам не торопиться с заменой зимней резины.

Источник: Комсомольская правда

Торопиться с заменой зимней резины на летнюю тем, кто проживает в Московском регионе, пока рано — виной тому возможные заморозки, которые нередко заглядывают в столицу в апреле, согласно многолетним наблюдениям. Об этом в беседе с изданием Lenta.ru заявил автоэксперт Максим Ракитин.

— Мы понимаем, что в Московском регионе еще морозы будут. Соответственно, резинотехническая смесь, из которой изготовлена зимняя шина, еще работает, а летняя пока нет. Поэтому я сам не переобуваюсь пока и не советую, — сказал специалист.

Он добавил, что безопасность на дорогах должна быть на первом месте, поэтому не стоит торопиться успеть на шиномонтаж — лучше потом постоять в очереди, чем успеть первым, но попасть в аварию.

При этом, по его словам, в других регионах ситуация может складываться иначе, поэтому важно исходить из прогноза погоды и многолетних наблюдений.

Ранее RT предупредил, что весной не исключены резкие перепады температур, из-за чего сцепление на некоторых участках трасс может оказаться недостаточным. Также автомобиль на летних шинах может внезапно поскользнуться из-за реагентов, оставшихся после зимы.

Сменить резину водители могут самостоятельно или в автомобильных сервисах. Снятый комплект нужно будет отмыть от грязи и реагентов, высушить его и убрать на хранение в сухое прохладное место. Если резина остается на дисках, то можно колеса сложить горизонтально, на стеллаж или подвесить под потолком, передает «Москва 24».