«Сам не переобуваюсь и вам не советую»: автоэксперт высказался о смене зимней резине на летнюю

— Мы понимаем, что в Московском регионе еще морозы будут. Соответственно, резинотехническая смесь, из которой изготовлена зимняя шина, еще работает, а летняя пока нет. Поэтому я сам не переобуваюсь пока и не советую, — сказал специалист.