Кардиолог предупредил об опасности кальция для сердца

Избыток одного микроэлемента способен привести к проблемам с сердцем. Дело в том, что повышенное содержание кальция в организме сужает артерии, что повышает риск инфарктов и инсультов, об этом предупредил в беседе с изданием «Газета.Ru» врач-кардиолог Евгений Кокин.