Кардиолог предупредил об опасности кальция для сердца

Избыток одного микроэлемента способен привести к проблемам с сердцем. Дело в том, что повышенное содержание кальция в организме сужает артерии, что повышает риск инфарктов и инсультов, об этом предупредил в беседе с изданием «Газета.Ru» врач-кардиолог Евгений Кокин.
— Кальцификация ухудшает функцию сердца, что чревато нарушениями ритма и дополнительной нагрузкой на сердечно-сосудистую систему. Кальцификация артерий повышает их жесткость, они сужаются, повышая риск инсульта и инфаркта, — объяснил доктор.
Он добавил, что людям с атеросклерозом избыток кальция тоже может быть вреден — чрезмерное потребление кальция может привести к кальцификации холестериновых бляшек, что повышает вероятность разрыва артерий.
Ранее RT сообщил, что одной из самых опасных для сердца привычек считается курение. Попадая в организм, никотин и другие токсичные соединения значительно повышают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая атеросклероз и ишемическую болезнь сердца.
Избежать развития инфаркта или инсульта поможет привычка ходить пешком — длительность прогулок должна составлять от 20 минут до 1,5 часов, передает «Москва 24».