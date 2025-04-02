Политик из Франции Флориан Филиппо выразил мнение, что глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас желает начать вооружённый конфликт с Российской Федерацией.
Он назвал Каллас «ничтожеством».
«Признанное всеми ничтожество ведёт нас к войне с РФ», — написал Филиппо, пост обнародован в соцсети X*.
Лидер партии «Патриоты» отметил, что антироссийская политика Каллас ведёт не только к потенциальному вооружённому конфликту, но и обходится ЕС в «огромные денежные средства».
Каллас заявила, что Европейский союз начал обсуждать 17-й пакет санкций в отношении Российской Федерации, рассматривает его в качестве инструмента давления на РФ.
Ранее журналист из Ирландии Чей Боуз назвал Каллас самой глупой в ЕС после её слов о мировом конфликте.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.