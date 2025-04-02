Методист ответила, что должен знать ребенок при поступлении в 1 класс

Родители будущих первоклассников уже начали подавать документы на поступление в школу. Какими знаниями должен обладать ребенок в 1 классе, и что следует повторить перед началом обучения, сообщила в разговоре с «РИАМО» методист начальных классов Татьяна Павлова.
— Не будет лишним уметь считать, измерять, сравнивать, ориентироваться в пространстве и времени, читать по слогам, иметь представление о природе и обществе, знать названия животных и растений, быть знакомым с детскими литературными произведениями, помнить названия других стран, народов, — сказала собеседница издания.
Она подчеркнула, что самое главное, чтобы первоклассник был самостоятельным и психологически готовым к школе. Для этого родителям важно заранее поговорить с ним, объяснить, для чего он идет в школу, возможно, заранее посетить учебное заведение, познакомить с учителем.
Ранее сайт «Страсти» рассказал, что реально к учебе в школе с шестилетнего возраста бывают готовы не более 10% детей. Остальным ребятишкам в школу отправляться лучше в традиционное время, что бы ни считали на этот счет их родители. Ведь от успешной адаптации к школе напрямую зависит многое: ощущение успешности собственной личности у ребенка, его самооценка.