Методист ответила, что должен знать ребенок при поступлении в 1 класс

Ранее сайт «Страсти» рассказал, что реально к учебе в школе с шестилетнего возраста бывают готовы не более 10% детей. Остальным ребятишкам в школу отправляться лучше в традиционное время, что бы ни считали на этот счет их родители. Ведь от успешной адаптации к школе напрямую зависит многое: ощущение успешности собственной личности у ребенка, его самооценка.