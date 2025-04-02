Потепление раньше положенного срока вывело из спячки гадюк в Подмосковье

Потепление стало причиной ранней активности змей, в том числе гадюк в Московском регионе. Об этом сообщил в разговоре с изданием «РИАМО» эколог Илья Рыбальченко.
— При аномально теплой погоде отдельные особи гадюк начали проявлять активность раньше. Хищниц можно встретить в Подмосковье, например, в Шатуре, — приводит издание слова специалиста.
По его словам, в Подмосковье водится европейская гадюка, поэтому во время прогулок по лесам следует соблюдать осторожность — укус змеи не только болезненный, но и ядовитый, именно поэтому необходимо обязательно обратиться к врачу.
Ранее «Москва 24» сообщила, что зачастую пресмыкающиеся селятся рядом с водоемами, болотами, в густой траве, под камнями или бревнами, а также в заброшенных постройках. Однако змеи могут появляться и ближе к человеческому жилищу. Гадюку можно узнать по зигзагообразному рисунку на спине, треугольной голове, короткому хвосту и узким зрачкам. Окраска может варьироваться от серой и коричневой до черной.
Если вы обнаружили змею в необычном для неё месте и это может угрожать жизни и здоровью людей, то следует сообщить об этом по единому номеру экстренных оперативных служб 112, передает RT.