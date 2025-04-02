Потепление раньше положенного срока вывело из спячки гадюк в Подмосковье

Ранее «Москва 24» сообщила, что зачастую пресмыкающиеся селятся рядом с водоемами, болотами, в густой траве, под камнями или бревнами, а также в заброшенных постройках. Однако змеи могут появляться и ближе к человеческому жилищу. Гадюку можно узнать по зигзагообразному рисунку на спине, треугольной голове, короткому хвосту и узким зрачкам. Окраска может варьироваться от серой и коричневой до черной.