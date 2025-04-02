Названа средняя сумма социальной пенсии после повышения

С 1 апреля социальная пенсия в России повысилась. Прибавка значительная — 14,75 процентов. Об этом, а также о том, сколько теперь будут получать пенсионеры, сообщила в беседе с изданием Lenta.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.