Названа средняя сумма социальной пенсии после повышения

С 1 апреля социальная пенсия в России повысилась. Прибавка значительная — 14,75 процентов. Об этом, а также о том, сколько теперь будут получать пенсионеры, сообщила в беседе с изданием Lenta.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
— С 1 апреля повысится социальная пенсия на 14,75 процента. Социальная пенсия не зависит от стажа, от трудовой деятельности. Ее получают по инвалидности, по потере кормильца или по старости, — объяснила депутат.
Она уточнила, что теперь социальная пенсия составляет порядка 15,5 тысяч рублей в среднем для получателей по старости. При этом, пенсионеры не могут получить меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе — в противном случае им обязаны начислять доплаты.
Напомним, повышение коснулось почти 4,2 миллиона россиян.
Ранее Life.ru сообщил, что в Госдуме хотят привязать индексацию пенсий к потребительской корзине россиян. С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.
Чтобы добиться более высокой пенсии, нужно понимать свои права и знать механизмы начисления, предусмотренные законодательством. Первый шаг — это контроль за правильностью учета трудового стажа и пенсионных взносов. Пенсия может быть существенно занижена, если некоторые периоды работы не были учтены из-за ошибок в документах или недосдачи справок, предупреждает 360.ru.