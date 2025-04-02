Болезнь «попкорнового легкого»: врач рассказал о страшных последствиях вейпа

Как писал сайт KP.RU, курение вейпов может быть значительно опаснее, чем употребление обычных сигарет. Многие не осознают, как много никотина вдыхают при использовании этих устройств. Отмечалось, что ежесуточное количество никотина, поступающее из вейпа, иногда сравнимо с содержимым трех пачек сигарет.