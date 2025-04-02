Болезнь «попкорнового легкого»: врач рассказал о страшных последствиях вейпа

Курение вейпа негативно влияет на весь организм, нанося непоправимый вред здоровью легких. Об этом заявил в разговоре с корреспондентом издания RuNews24.ru терапевт, пульмонолог Марат Фаррахов.
— Диацетил — ароматизатор, который использовался в пищевой промышленности и присутствует в некоторых жидкостях для вейпов, связан с заболеванием бронхиолит, известным как «попкорновое легкое». Это неизлечимое состояние, при котором мелкие дыхательные пути воспаляются и сужаются, — объяснил Марат Фаррахов.
Он добавил, что аэрозоль электронных сигарет вызывает структурные изменения в легочной ткани, что может способствовать развитию обструктивной болезни легких, а также делает орган более уязвимым к вирусам и бактериям.
Как писал сайт KP.RU, курение вейпов может быть значительно опаснее, чем употребление обычных сигарет. Многие не осознают, как много никотина вдыхают при использовании этих устройств. Отмечалось, что ежесуточное количество никотина, поступающее из вейпа, иногда сравнимо с содержимым трех пачек сигарет.