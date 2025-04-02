Актер Геннадий Хазанов раскрыл секрет голоса попугая Кеши

— Ну, а что, ничего не сделаешь. И потом — это радостно. Вообще, прожив жизнь, я понял: прежде всего надо, если можешь, что-нибудь делать для детей. Вот этим ты себе создаешь памятник. Владимир Яковлевич Шаинский, которому в этом году 100 лет со дня рождения, поставил себе памятник на все времена. Невозможно пройти мимо его песен, — отметил Хазанов.