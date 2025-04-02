Актер Геннадий Хазанов раскрыл секрет голоса попугая Кеши

Известный актер и руководитель Театра эстрады Геннадий Хазанов рассказал, как создавался голос знаменитого попугая Кеши из мультфильма «Возвращение блудного попугая». В эфире радио «Комсомольская правда» он поделился воспоминаниями о работе над персонажем.
— Помню, как долго мы искали правильную интонацию с Валей Караваевым (режиссер мультфильма. — Ред.), царствие небесное. И он вдруг говорит: «Ген, а давай мы чуть-чуть сдвинем скорость». Совсем чуть-чуть подвинули, тембр пошел наверх немножко, и получилось то, что надо было, — цитирует слова Хазанова сайт KP.RU.
Актер признался, что его до сих пор часто ассоциируют с попугаем Кешей, но он не обижается. По его словам, создавать что-то для детей — это лучший способ оставить память о себе.
— Ну, а что, ничего не сделаешь. И потом — это радостно. Вообще, прожив жизнь, я понял: прежде всего надо, если можешь, что-нибудь делать для детей. Вот этим ты себе создаешь памятник. Владимир Яковлевич Шаинский, которому в этом году 100 лет со дня рождения, поставил себе памятник на все времена. Невозможно пройти мимо его песен, — отметил Хазанов.