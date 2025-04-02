Аксаков призвал устранить финансовую схему с кешбэком в России

Схема с кешбеком появилась недавно.
Финансовые схемы с возвратом товаров, за которые клиентом уже получен кешбэк, важно устранить. Об этом заявил глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Купил со скидкой, вернул без скидки — финансовая схема. Соответственно, эту схему надо пресечь. Очевидно, надо найти варианты», — сказал Аксаков в беседе с ТАСС. В данный момент обсуждаются различные меры, в том числе создание реестра определенных лиц и последующее ограничение для них возможности покупки товаров с функцией кешбэка.
Аксаков подчеркнул, что простой отказ от системы кешбэка не решит проблему коренным образом, так как компании будут искать альтернативные методы привлечения клиентов. В дополнение к этому, Ассоциация банков России предложила создание межбанковской базы данных клиентов-фродеров для более эффективного противодействия подобным мошенническим схемам, пишет агентство.