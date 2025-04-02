Аксаков призвал устранить финансовую схему с кешбэком в России

«Купил со скидкой, вернул без скидки — финансовая схема. Соответственно, эту схему надо пресечь. Очевидно, надо найти варианты», — сказал Аксаков в беседе с ТАСС. В данный момент обсуждаются различные меры, в том числе создание реестра определенных лиц и последующее ограничение для них возможности покупки товаров с функцией кешбэка.