Геннадий Хазанов оценил выбор Гарика Харламова для голоса Кеши

-Я очень люблю Гарика, причем сначала Гарик у меня не вызывал никаких эмоций. Он только начинал, и его дед меня спрашивал: «Как тебе кажется, есть у Гарика будущее, нет?» Я говорил: «Ну, давай посмотрим…» И через некоторое время вижу, как он становится на ноги, — цитирует слова Хазанова сайт KP.RU.