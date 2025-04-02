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Геннадий Хазанов оценил выбор Гарика Харламова для голоса Кеши

Геннадий Хазанов рассказал об отношении к озвучке Гариком Харламовым попугая Кеши в новом фильме.

Источник: Комсомольская правда

Геннадий Хазанов, чьи голос и интонации подарили жизнь попугаю Кеше в знаменитом советском мультфильме, оценил озвучку птицы Гариком Харламовым в киноленте «Возвращение попугая Кеши» (2024). Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

-Я очень люблю Гарика, причем сначала Гарик у меня не вызывал никаких эмоций. Он только начинал, и его дед меня спрашивал: «Как тебе кажется, есть у Гарика будущее, нет?» Я говорил: «Ну, давай посмотрим…» И через некоторое время вижу, как он становится на ноги, — цитирует слова Хазанова сайт KP.RU.

По словам актера, Гарик Харламов — хороший, живой и «дышащий» человек. Хазанов добавил, что сегодня из всех участников «Камеди» Харламов — самый сильный.

— Я там очень люблю еще Карибидиса, но справедливости ради скажу: диапазон Гарика пошире, — добавил артист.

Актер поделился, что его и сейчас часто ассоциируют с попугаем Кешей. Он уверен, что создавать что-то для детей — это лучший способ оставить память о себе.