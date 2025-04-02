ЛДПР будет добиваться права студентов на бесплатный проезд

В июне прошлого года группа депутатов ЛДПР во главе со Слуцким внесла на рассмотрение ГД законопроект, которым предлагалось сделать бесплатным проезд на всех видах общественного транспорта для студентов очной формы обучения. Ранее Госдума отклонила данный законопроект.
«Сотни тысяч студентов из простых семей вынуждены экономить каждый рубль, чтобы получить высшее или среднее специальное образование (СПО). И бесплатный проезд до места учебы значительно упростит им жизнь. Поездки на общественном транспорте “съедают” значительную часть скромного бюджета студента. Стипендии, к сожалению, невысокие. Фракция ЛДПР продолжит добиваться законодательного оформления инициативы по предоставлению обучающимся вузов и СПО такой возможности. Для нас это принципиальная позиция», — сказал Слуцкий.
По словам парламентария, в молодежную партийную организацию приходит много обращений, где отмечается, что учебные корпуса разбросаны по всему городу, обучающиеся вынуждены тратить ощутимые для них суммы на переезды.
«Мы хотим создать нашим студентам наиболее комфортные условия для получения образования, чтобы будущие специалисты концентрировались только на учебе, а не на бытовых проблемах», — заключил он.