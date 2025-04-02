ЛДПР будет добиваться права студентов на бесплатный проезд

«Сотни тысяч студентов из простых семей вынуждены экономить каждый рубль, чтобы получить высшее или среднее специальное образование (СПО). И бесплатный проезд до места учебы значительно упростит им жизнь. Поездки на общественном транспорте “съедают” значительную часть скромного бюджета студента. Стипендии, к сожалению, невысокие. Фракция ЛДПР продолжит добиваться законодательного оформления инициативы по предоставлению обучающимся вузов и СПО такой возможности. Для нас это принципиальная позиция», — сказал Слуцкий.