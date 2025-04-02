Психолог Хорс: вечная усталость может быть следствием хронической тревоги

Тревожность бывает двух видов: здоровая, которая мотивирует к изменениям, и патологическая, которая отнимает ресурсы и ухудшает качество жизни. В беседе с aif.ru практикующий психолог, писатель, телеведущий, кандидат психологических наук Михаил Хорс рассказал, как отличить одну от другой и какие последствия может иметь хроническая тревожность.
«Здоровая тревожность заставляет человека задуматься о проблеме, предпринять действия и изменить свою жизнь, чтобы снизить уровень стресса. Патологическая же тревожность, напротив, истощает нервную систему, снижает продуктивность и лишает возможности управлять ситуацией», — пояснил специалист.
Он добавил, что постоянное нервное напряжение мешает организму адекватно реагировать на сигналы, поступающие от внутренних органов, и может вызывать ощущение усталости.
«По сути, хронические негативные переживания, включая тревожность, приводят к демотивации, апатии и прокрастинации», — отметил психолог.
По его словам, длительный стресс также влияет на гормональный фон.
«Кортизол, который вырабатывается при тревоге, мешает засыпать и снижает бодрость тела», — подчеркнул Михаил Хорс.
Эксперт напомнил, что тревожные расстройства могут провоцировать воспалительные процессы в нервной системе и даже стать симптомами психических заболеваний, таких как клиническая депрессия или генерализованное тревожное расстройство.
Ранее психолог Хорс в разговоре с aif.ru также рассказал, что тревожность, как правило, становится хронической, если человек испытывает беспокойство на протяжении длительного времени.