Психолог Хорс: вечная усталость может быть следствием хронической тревоги

Тревожность бывает двух видов: здоровая, которая мотивирует к изменениям, и патологическая, которая отнимает ресурсы и ухудшает качество жизни. В беседе с aif.ru практикующий психолог, писатель, телеведущий, кандидат психологических наук Михаил Хорс рассказал, как отличить одну от другой и какие последствия может иметь хроническая тревожность.