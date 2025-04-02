Опрос показал, как россияне относятся к женщинам-политикам

По мнению 26% опрошенных, женщин-политиков в РФ должно стать больше, чем сейчас, 10% считают, что их должно быть меньше, 35% заявили, что их должно оставаться столько же. Еще 11% россиян ответили, что женщинам в целом не нужно участвовать в политике. При этом, женщины (34%) чаще мужчин (17%) отвечали, что их в политике должно становиться больше.