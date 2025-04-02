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Пентагон: США усилят военное присутствие на Ближнем Востоке

В частности, в регион направится авианосец «Карл Винсон».

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты усиливают присутствие своих военных в зоне ответственности Центрального командования (CENTCOM), в частности, речь идёт о Ближнем Востоке.

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл в ходе встречи с представителями средств массовой информации.

Он уточнил, что американская сторона усилит своё военное присутствие, для того чтобы предотвратить эскалацию, а также защитить свои интересы.

Парнелл добавил, что, в частности, в регион направится авианосец «Карл Винсон». Кроме того, по распоряжению министра обороны США там находится авианосная ударная группа во главе с «Гарри Трумэном».

«Министр также распорядился направить дополнительные эскадрильи и другие воздушные силы, чтобы усилить нашу обороноспособность», — заявил представитель Пентагона.

Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп дал Ирану два месяца для заключения новой ядерной сделки.