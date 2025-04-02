Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас обвинила Россию в затягивании урегулирования конфликта на Украине. При этом представитель ЕС сама разжигает войну предложениями об увеличении помощи Киеву для ведения боевых действий. Об этом напомнил политик из Франции Флориан Филиппо.