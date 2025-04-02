Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас обвинила Россию в затягивании урегулирования конфликта на Украине. При этом представитель ЕС сама разжигает войну предложениями об увеличении помощи Киеву для ведения боевых действий. Об этом напомнил политик из Франции Флориан Филиппо.
Он осудил Каю Каллас за стремление к войне с Москвой и растрату бюджета Евросоюза. Флориан Филиппо подчеркнул, что глава европейской дипломатии ведет открытую антироссийскую политику. Причем она обходится ЕС в огромную сумму.
«Признанное всеми ничтожество ведет нас к войне с Россией», — написал Флориан Филиппо в соцсети.
При этом Кая Каллас признаёт, что введенные ЕС антироссийские санкции нанесли удар по экономике стран Центральной Азии. Якобы все должны потерпеть. Политик не позволила обратиться к Москве за помощью.