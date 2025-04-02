Британская культуристка долго не могла сходить в туалет, а потом узнала о раке

Байберг призналась, что обнаружила проблему спустя две недели отдыха, когда поняла, что давно не может опорожнить кишечник. Ещё через семь дней спортсменка уже не могла есть.
«Через три недели я могла только пить. Мы решили лететь домой, потому что что-то было действительно не так», — поделилась Байберг.
В ходе обследования врачи обнаружили в кишечнике Байберг десятисантиметровую опухоль. Новообразование удалили, и культуристке назначили химиотерапию. Однако на этом проблемы не закончились.
«Химиотерапия и облучение — это было действительно тяжело. Не сразу, но через несколько недель я не могла двигаться. Мой мир сузился. К июню я была прикована к постели», — призналась Байберг.
Вскоре культуристке предстоит ещё одна операция, связанная с удалением разрушенных лучевой терапией тканей.
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