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Британская культуристка долго не могла сходить в туалет, а потом узнала о раке

Известная британская культуристка Энн-Софи Байберг столкнулась с серьёзными проблемами со здоровьем во время заграничного отпуска. 55-летняя спортсменка обнаружила, что на протяжении нескольких дней она не может сходить в туалет. Лишь на родине медики диагностировали у женщины рак толстой кишки четвёртой стадии, сообщило издание Daily Mirror.

Источник: Life.ru

Байберг призналась, что обнаружила проблему спустя две недели отдыха, когда поняла, что давно не может опорожнить кишечник. Ещё через семь дней спортсменка уже не могла есть.

«Через три недели я могла только пить. Мы решили лететь домой, потому что что-то было действительно не так», — поделилась Байберг.

В ходе обследования врачи обнаружили в кишечнике Байберг десятисантиметровую опухоль. Новообразование удалили, и культуристке назначили химиотерапию. Однако на этом проблемы не закончились.

«Химиотерапия и облучение — это было действительно тяжело. Не сразу, но через несколько недель я не могла двигаться. Мой мир сузился. К июню я была прикована к постели», — призналась Байберг.

Вскоре культуристке предстоит ещё одна операция, связанная с удалением разрушенных лучевой терапией тканей.

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