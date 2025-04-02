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Пассажир попытался открыть дверь самолета прямо над океаном: вот к чему это привело

Самолет развернули над Индийским океаном после попытки пассажира открыть дверь.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 1 апреля, самолет авиасообщения Бали — Мельбурн вылетел из Денпасара. Однако борт пришлось вернуть из-за дебоша ос стороны одного из пассажиров, сообщает CNN.

Самолетом из Бали в Мельбурн авиакомпании Jetstar летели почти 200 человек. Один из пассажиров посреди рейса встал и подошел к двери воздушного судна. Он попытался повернуть ручку. Самолету пришлось развернуться в полете над Индийским океаном и доставить пассажира обратно.

«Вчера вечером наш самолет вернулся в Денпасар (аэропорт Бали) после того, как нарушивший порядок пассажир попытался открыть одну из дверей самолета и оскорбил наших членов экипажа», — отмечается в материале.

В Сомали, между тем, загорелось воздушное судно ООН. У самолета оказалось неисправно шасси. В итоге борт совершил жесткую посадку, пробороздив посадочную полосу.