Пассажир попытался открыть дверь самолета прямо над океаном: вот к чему это привело

В понедельник, 1 апреля, самолет авиасообщения Бали — Мельбурн вылетел из Денпасара. Однако борт пришлось вернуть из-за дебоша ос стороны одного из пассажиров, сообщает CNN.
Самолетом из Бали в Мельбурн авиакомпании Jetstar летели почти 200 человек. Один из пассажиров посреди рейса встал и подошел к двери воздушного судна. Он попытался повернуть ручку. Самолету пришлось развернуться в полете над Индийским океаном и доставить пассажира обратно.
«Вчера вечером наш самолет вернулся в Денпасар (аэропорт Бали) после того, как нарушивший порядок пассажир попытался открыть одну из дверей самолета и оскорбил наших членов экипажа», — отмечается в материале.
В Сомали, между тем, загорелось воздушное судно ООН. У самолета оказалось неисправно шасси. В итоге борт совершил жесткую посадку, пробороздив посадочную полосу.