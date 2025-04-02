Пассажир попытался открыть дверь самолета прямо над океаном: вот к чему это привело

Самолетом из Бали в Мельбурн авиакомпании Jetstar летели почти 200 человек. Один из пассажиров посреди рейса встал и подошел к двери воздушного судна. Он попытался повернуть ручку. Самолету пришлось развернуться в полете над Индийским океаном и доставить пассажира обратно.