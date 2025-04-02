Умер Рашид Тугушев, актер из сериалов «Каменская», «След» и «Марш Турецкого»

Также сообщалось, что умер Анхель дель Позо, испанский актер, режиссер и сценарист. Артисту было 90 лет, он умер на 91-м году жизни. Пока неясно, что стало причиной его смерти и при каких обстоятельствах это произошло. Дель Позо снялся примерно в 70 фильмах и сериалах. Из них 60 — это полнометражные картины. Зрители запомнили его по ролям в фильмах «Три мушкетера», «Остров сокровищ», «Восстание наемников» и «Сдавайся и расплатись».