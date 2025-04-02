Умер Рашид Тугушев, актер из сериалов «Каменская», «След» и «Марш Турецкого»

Умер российский актер и режиссер Рашид Тугушев, известный по главным и эпизодическим ролям в ряде сериалов.
Актер обладал самобытной и оригинальной внешностью. Ему удавались роли как деклассированных и преступных элементов, так и положительных персонажей. В активе Тугушева работа в таких проектах, как детективные сериалы «След», «Марш Турецкого», «Каменская» и другие. Также актер снимался в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой». Всего на его счету 27 работ в 26 проектах.
Тугушев ушел из жизни в пятницу, 28 марта в возрасте 63 лет. О причинах смерти актера не сообщается.
Тугушев известен не только как актер театра и кино, но и как успешный режиссер, сценарист и театральный деятель. Так, он поставил спектакль «Тьма» в театре «Современник», а также спектакль «Любовь до гроба» в Горьковском драматическом театре.
Кроме того, Рашид Тугушев является создателем «Московского Маленького театра» на базе «Центра эксцентрики А. Жеромского».
Накануне, 31 марта, в Гремячинске простились с режиссером Александром Борисовым — актером из сериала «Кадетство», бывшем художественным руководителем Чайковского театра драмы и добровольцем СВО. Александр ушел добровольцем на СВО еще в 2023 году. В декабре этого же года он был награжден медалью «За храбрость».
Также сообщалось, что умер Анхель дель Позо, испанский актер, режиссер и сценарист. Артисту было 90 лет, он умер на 91-м году жизни. Пока неясно, что стало причиной его смерти и при каких обстоятельствах это произошло. Дель Позо снялся примерно в 70 фильмах и сериалах. Из них 60 — это полнометражные картины. Зрители запомнили его по ролям в фильмах «Три мушкетера», «Остров сокровищ», «Восстание наемников» и «Сдавайся и расплатись».
Тем временем 30 марта 2025 года стало известно о смерти главного секс-символа 80-х годов в Советском Союзе — актёра Ричарда Чемберлена, сыгравшего культовую для поклонниц роль в сериале 1983 года «Поющие в терновнике». Как оказалось, причиной смерти популярного среди девушек и женщин актёра стали осложнения, проявившиеся после недавно перенесённого инсульта.