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Reuters: в США обсуждают поправки в сделку по редкоземельным ресурсам

Обсуждения ведутся для того, чтобы сделка «лучше отвечала» интересам Украины.

Источник: Аргументы и факты

Американские чиновники обсуждают включение поправок в сделку по редкоземельным металлам с Киевом, сообщает Reuters.

Агентство ссылается на информацию, полученную от неназванного чиновника администрации президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

Он утверждает, что обсуждения ведутся для того, чтобы сделка «лучше отвечала» экономическим интересам Украины.

«Представители администрации обсуждают внесение поправок в некоторые части предлагаемой сделки, чтобы сделать её более отвечающей экономическим интересам Киева», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Киев предлагает внести правки об увеличении инвестиций в сделку с Соединёнными Штатами.

По данным Bloomberg, Украина не хочет возвращать Соединённым Штатам военную и экономическую помощь в полном объёме.