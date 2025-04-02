Умерла Сиан Барбара Аллен, актриса из сериала «Коломбо»

Накануне стало известно, что умер российский актер и режиссер Рашид Тугушев, известный по главным и эпизодическим ролям в сериалах «След», «Марш Турецкого», «Каменская» и других. Также актер снимался в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой».