Умерла Сиан Барбара Аллен, актриса из сериала «Коломбо»

Умерла Сиан Барбара Аллен, американская актриса, известная по ролям в сериале «Коломбо», фильмах «Невероятный Халк», «Тебе понравится моя мама» и других. Актрисе было 78 лет, информирует портал Deadline во вторник, 31 марта.
«Сиан Барбара Аллен, номинированная на “Золотой глобус”, телевизионная актриса, снявшаяся в таких хитах, как “Уолтоны” и “Закон Лос-Анджелеса”, умерла сегодня в возрасте 78 лет в Чапел-Хилл, штат Северная Каролина. Причиной смерти стала болезнь Альцгеймера», — сказано в публикации.
Напомним, Аллен номинировалась на премию «Золотой глобус» в категории «Новая звезда года» за роль в фильме «Тебе понравится моя мама».
Накануне стало известно, что умер российский актер и режиссер Рашид Тугушев, известный по главным и эпизодическим ролям в сериалах «След», «Марш Турецкого», «Каменская» и других. Также актер снимался в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой».