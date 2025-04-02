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В ГД призвали сделать бесплатным проезд на общественном транспорте для студентов

Депутаты обратили внимание на размеры стипендий и призвали упростить жизнь студентам.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты вступили в борьбу с непростым финансовым положением студентов. В Госдуме предложили сделать проезд для учащихся СПО и ВУЗов на общественном транспорте бесплатным. По словам лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, студенты экономят каждый рубль, а поездки до образовательного учреждения — дело затратное, цитирует РИА Новости.

В Думе обратили внимание на стипендии учащихся, заявив, что поездки на общественном транспорте «съедают значительную часть» и без того скромного бюджета. При этом учащиеся должны думать об учебе, а не «о бытовых проблемах».

«Сотни тысяч студентов из простых семей вынуждены экономить каждый рубль, чтобы получить высшее или среднее специальное образование (СПО). И бесплатный проезд до места учебы значительно упростит им жизнь», — считает Слуцкий.

В Госдуме также рассматривают проект об оказании бесплатной юридической помощи студентам, потерявшим во время обучения родителей. Инициативу активно поддерживают в Петербурге.