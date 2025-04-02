Юрист раскрыла законные способы меньше работать

По ее словам, льгота касается работников в возрасте до 18 лет, инвалидов первой и второй групп, тех, кто трудится во вредных и опасных условиях труда (3 и 4 степени), а также педагогов, медиков и женщин, работающих в районах Крайнего Севера и в сельской местности.