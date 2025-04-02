Юрист раскрыла законные способы меньше работать

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Работа на неполный день, согласно трудовому законодательству, возможна для некоторых категорий граждан, рассказала агентству «Прайм» ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.
По ее словам, льгота касается работников в возрасте до 18 лет, инвалидов первой и второй групп, тех, кто трудится во вредных и опасных условиях труда (3 и 4 степени), а также педагогов, медиков и женщин, работающих в районах Крайнего Севера и в сельской местности.
Продолжительность рабочей недели во всех случаях регламентирована Трудовым кодексом и отличается в зависимости от условий работы. Самая короткая — 24-часовая рабочая неделя — установлена для тех, кто работает с радиацией и опасной химией.
Кроме того, работодатель обязан установить короткий день по заявлению беременной женщины, одинокого родителя ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет. Если основания для неполного дня исчезают, график возвращается к стандартному, добавила в заключение Красовская.