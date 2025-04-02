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«Известия»: россияне стали чаще жаловаться на задержку зарплаты

За год более чем на треть выросло число жалоб жителей России на задержки зарплаты. Об этом сообщили в Роструде.

На треть выросло число жалоб от работников.

За год более чем на треть выросло число жалоб жителей России на задержки зарплаты. Об этом сообщили в Роструде.

«В 2024 году органы Федеральной службы по труду и занятости (Роструда) получили 18,4 тысячи обращений граждан, связанных с задолженностью по заработной плате. Это на 37,4% больше, чем в 2023 году», — передает газета «Известия» со ссылкой на данные Роструда.

Ранее юрист Александр Южалин рассказал, что Трудовой кодекс устанавливает обязанность для работодателя выплачивать заработную плату работникам не реже чем каждые полмесяца. В случае нарушения работодателем сроков выплаты зарплаты работник может обратиться с жалобой в государственную инспекцию труда или в суд, передает RT.