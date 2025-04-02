«Известия»: россияне стали чаще жаловаться на задержку зарплаты

«В 2024 году органы Федеральной службы по труду и занятости (Роструда) получили 18,4 тысячи обращений граждан, связанных с задолженностью по заработной плате. Это на 37,4% больше, чем в 2023 году», — передает газета «Известия» со ссылкой на данные Роструда.