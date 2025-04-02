«Известия»: россияне стали чаще жаловаться на задержку зарплаты

На треть выросло число жалоб от работников.
За год более чем на треть выросло число жалоб жителей России на задержки зарплаты. Об этом сообщили в Роструде.
«В 2024 году органы Федеральной службы по труду и занятости (Роструда) получили 18,4 тысячи обращений граждан, связанных с задолженностью по заработной плате. Это на 37,4% больше, чем в 2023 году», — передает газета «Известия» со ссылкой на данные Роструда.
Ранее юрист Александр Южалин рассказал, что Трудовой кодекс устанавливает обязанность для работодателя выплачивать заработную плату работникам не реже чем каждые полмесяца. В случае нарушения работодателем сроков выплаты зарплаты работник может обратиться с жалобой в государственную инспекцию труда или в суд, передает RT.