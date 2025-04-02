Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минимум один россиянин пропал без вести в Мьянме после землетрясения

Пятеро преподавателей средней школы пропали без вести после катастрофы в Мьянме, в их числе один россиянин.

Источник: Комсомольская правда

Землетрясение 28 марта стало одним из самых страшных явлений природного характера, происходивших в Мьянме. В результате катастрофы погибли более тысячи человек. Множество жителей числятся пропавшими без вести. Среди них пятеро преподавателей частной школы HCIS, пишет издание Khit Thit Media.

В числе пропавших без вести учителей значится один гражданин России. Еще трое педагогов — выходцы из ЮАР, один — филиппинец. Преподаватели жили в доме, обрушившемся в результате землетрясения.

«Спасательные операции в Mandalay Sky Villa продолжаются в сотрудничестве с китайской спасательной командой и пожарной службой», — указали в материале.

28 марта в мечетях проходила традиционная пятничная служба. В ходе землетрясения храмы были обрушены. Погибли порядка 700 верующих.