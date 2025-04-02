Минимум один россиянин пропал без вести в Мьянме после землетрясения

Землетрясение 28 марта стало одним из самых страшных явлений природного характера, происходивших в Мьянме. В результате катастрофы погибли более тысячи человек. Множество жителей числятся пропавшими без вести. Среди них пятеро преподавателей частной школы HCIS, пишет издание Khit Thit Media.
В числе пропавших без вести учителей значится один гражданин России. Еще трое педагогов — выходцы из ЮАР, один — филиппинец. Преподаватели жили в доме, обрушившемся в результате землетрясения.
«Спасательные операции в Mandalay Sky Villa продолжаются в сотрудничестве с китайской спасательной командой и пожарной службой», — указали в материале.
28 марта в мечетях проходила традиционная пятничная служба. В ходе землетрясения храмы были обрушены. Погибли порядка 700 верующих.