Хуситы заявили о новом ударе по авианосцу СЩА Harry Truman в Красном море

Хуситы за сутки три раза атаковали американский авианосец USS Harry Truman и другие американские военные Красном море, заявил представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.
По его словам, хуситы применили беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты.
«Военно-морские, ракетные и беспилотные силы наших вооружённых сил нанесли несколько ударов крылатыми ракетами и БПЛА по военным кораблям противника в Красном море, возглавляемым американским авианосцем USS Harry Truman. Это уже третье столкновение за последние 24 часа», — сказал он, заявление обнародовано в Telegram.
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил, что отдал приказ начать активные действия в отношении движения «Ансар Аллах». Американские военные наносят удары по объектам хуситов в Йемене.
Ранее сообщалось, что американским «супербомбам» не удалось пробить бункеры хуситов.