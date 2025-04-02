Аферисты взламывают аккаунты и скачивают из мессенджеров жертв видеокружочки: чем это грозит и как себя защитить

Так, по ее данным, мошенники взламывают аккаунты в мессенджерах и перекачивают видеокружки жертв. С их помощью злоумышленники могут сформировать диалог. Они вызывают доверие у собеседника и далее действуют по различным стандартным схемам для получения средств. Например, мошенники могут попросить взять кредит или дать в долг.