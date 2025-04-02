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Аферисты взламывают аккаунты и скачивают из мессенджеров жертв видеокружочки: чем это грозит и как себя защитить

Мошенники начали обманывать россиян с помощью кружков в мессенджерах.

Источник: Комсомольская правда

Полюбившиеся пользователям мессенджеров «кружочки» стали средством воздействия преступников на жертву. Видеосообщения служат якобы гарантом нахождения знакомого собеседника в переписке. Однако «по ту сторону экрана» могут сидеть аферисты. Об этом предупредила эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова, передает РИА Новости.

Так, по ее данным, мошенники взламывают аккаунты в мессенджерах и перекачивают видеокружки жертв. С их помощью злоумышленники могут сформировать диалог. Они вызывают доверие у собеседника и далее действуют по различным стандартным схемам для получения средств. Например, мошенники могут попросить взять кредит или дать в долг.

«В таких случаях всегда надо придерживаться правила: свяжись с человеком через другой способ коммуникации», — порекомендовала Алла Храпунова.

С 1 апреля в России действует закон о борьбе с телефонными и интернет-мошенниками. Теперь граждане могут распознать, кто звонит: аферист или сотрудник банка.