Седокова впервые ответила на обвинения семьи бывшего мужа Яниса Тиммы

Певица разблокировала комментарии в соцсети и решила ответить хейтерам.
Певица Анна Седокова призвала уважать память о ее бывшем супруге, баскетболисте Янисе Тимме, высказав критику в адрес его отца и друга. Она выразила недовольство по поводу действий людей, которые решили использовать произошедшую трагедию для заработка и пиара. Об этом артистка написала в социальной сети.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕАдвокат встал на защиту Седоковой после обвинений, что она мешает родным Тиммы получить наследство.
«Лучшее, что вы можете сделать, — это организовать турнир памяти или школу. Игру имени Яниса. А не продавать его кроссовки или щенков моей собаки. А возить грязь для того, чтобы еще раз чье-то имя написали газеты и подписчики подписались? Вещи я вам не передала? Чеки присоединить из доставки?», — написала Седокова в Instagram (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
По сведениям ресурса Woman.ru, обращение Седоковой в первую очередь адресовано отцу Яниса Райтису Тимме и другу спортсмена Марку Пугачеву. Певица подчеркнула, что она предпочитает не обсуждать случившееся. Она заявила, что не желает вступать в дискуссию с теми, кто распространяет лживую информацию, пытаясь пиариться на смерти Тиммы.
Как сообщало URA.RU ранее, экс-супруг Седоковой Янис Тимма, был обнаружен мертвым в Москве. Правоохранительные органы пришли к выводу, что спортсмен покончил с собой. Другие версии его смерти были опровергнуты в ходе следственного эксперимента.