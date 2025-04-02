В США сенатор выступает с трибуны уже дольше суток: он пытается переговорить Трампа

Сенатор-демократ из Нью-Джерси Кори Букер бросил вызов президенту США Дональду Трампу. Он выступает с трибуны уже более 24 часов. Сейчас демократы в Вашингтоне лишены всяких прав и могут напомнить о себе, лишь побивая рекорды, пишет CNN.