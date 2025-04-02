В США сенатор выступает с трибуны уже дольше суток: он пытается переговорить Трампа

Сенатор-демократ из Нью-Джерси Кори Букер бросил вызов президенту США Дональду Трампу. Он выступает с трибуны уже более 24 часов. Сейчас демократы в Вашингтоне лишены всяких прав и могут напомнить о себе, лишь побивая рекорды, пишет CNN.
Политику удалось увековечить свое имя. Кори Букер побил рекорд по продолжительности речи в современной истории Сената. Его выступление длится более 24,5 часов.
Такая марафонская речь демократа стала протестом против политики Дональда Трампа. Сенатор заявил, что продолжит говорить, пока будет «физически в состоянии».
За время выступления Кори Букер неоднократно с недовольством обратился к подходу Дональда Трампа в отношении финансов государства. Он раскритиковал действующую администрацию за сокращение расходов правительства. Дональд Трамп урезал, в том числе, финансирование научных организаций.