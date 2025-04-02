В США сенатор Букер более 24 часов критикует в Капитолии политику Трампа

Сенатор-демократ Кори Букер свыше 24 часов выступает в знак протеста из-за подходов новой администрации Соединённых Штатов во главе с Дональдом Трампом.
Вступление Букера продолжается. Представитель Демократической партии уже побил рекорд самой длинной речи в истории американского сената.
Из трансляции заседания законодательного органа следует, что сенатор всё это время находится на ногах. В настоящее время он критикует действия представителей Республиканской партии в рамках программы по сокращению расходов.
Предыдущий рекорд принадлежит сенатору-демократу Строму Термонду. Он был установлен в 1957 году.
55-летний Букер занимает кресло сенатора от штата Нью-Джерси.
Ранее сообщалось, что бывший президент Соединённых Штатов Джо Байден впервые после ухода из Белого дома появился на публике. Демократ вместе с супругой посетил премьеру спектакля «Отелло» на Бродвее в Нью-Йорке.