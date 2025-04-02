Дождь с мокрым снегом: какая погода будет в Хабаровском крае 2 апреля

Осадки преимущественно выпадут на территории южных районов, сообщили синоптики Дальневосточного УГМС.
В Хабаровске днём +6…+8 градусов, к ночи похолодает до −1…-+1 градуса. Небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер восточный, 8−13 м/с.
В Комсомольске-на-Амуре днём +5…+7 градуса, к ночи похолодает до −3…-1 градуса. Без существенных осадков. Ветер южный, 7−12 м/с.
В Вяземском днём +9…+11 градусов. Дождь с мокрым снегом. Ветер южный, 9−14 м/с.
В Бикине днём +10…+12 градусов. Дождь с мокрым снегом. Ветер южный, 9−14 м/с.
В Советской Гавани днём +5…+7 градусов, к ночи похолодает до −4…-2 градуса. Без существенных осадков. Ветер южный, 9−14 м/с.
В Николаевске-на-Амуре днём +5…+7 градусов, к ночи похолодает до −8…-6 градусов. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 6−11 м/с.
В Охотске днём −5…-3 градуса. Небольшой снег, слабая метель. Ветер юго-восточный, 8−13 м/с.