Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дождь с мокрым снегом: какая погода будет в Хабаровском крае 2 апреля

В среду, 2 апреля на территории Хабаровского края ожидаются дожди с мокрым снегом.

Сейчас в Ричмонде: +10° 3 м/с 57% 763 мм рт. ст. +16°
Источник: Аргументы и факты

Осадки преимущественно выпадут на территории южных районов, сообщили синоптики Дальневосточного УГМС.

В Хабаровске днём +6…+8 градусов, к ночи похолодает до −1…-+1 градуса. Небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер восточный, 8−13 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре днём +5…+7 градуса, к ночи похолодает до −3…-1 градуса. Без существенных осадков. Ветер южный, 7−12 м/с.

В Вяземском днём +9…+11 градусов. Дождь с мокрым снегом. Ветер южный, 9−14 м/с.

В Бикине днём +10…+12 градусов. Дождь с мокрым снегом. Ветер южный, 9−14 м/с.

В Советской Гавани днём +5…+7 градусов, к ночи похолодает до −4…-2 градуса. Без существенных осадков. Ветер южный, 9−14 м/с.

В Николаевске-на-Амуре днём +5…+7 градусов, к ночи похолодает до −8…-6 градусов. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 6−11 м/с.

В Охотске днём −5…-3 градуса. Небольшой снег, слабая метель. Ветер юго-восточный, 8−13 м/с.